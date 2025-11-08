Российский хоккеист помог «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на субботу, 8 ноября, и завершился со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Винни Хиностроза, Данила Юров, Брок Файбер, Марко России и Кирилл Капризов. У хозяев голы оформили Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман.

Заброшенная в этом матче шайба стала для Капризова девятой в сезоне 2025/2026. Кроме того, в матче нападающий отдал результативный пас, который стал 12 по счету передачей в сезоне. Всего за 16 матчей хоккеист набрал 20 очков.

Победа позволила «Миннесоте» выйти на шестое место в Западной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» находятся на восьмой позиции в Восточной конференции.

Ранее стало известно, что Капризов установил новый рекорд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря заброшенной шайбе Капризов стал первым игроком в истории клуба, кто сумел достичь отметки в 10 набранных очков за семь или меньше матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах НХЛ.