Российский хоккеист выбил зубы лучшему бомбардиру НХЛ

Нападающий «Джетс» Чибриков выбил зубы форварду «Сан-Хосе Шаркс» Селебрини

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нанес повреждения канадскому нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в ночь на субботу, 8 ноября, и завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 2:1. Инцидент произошел в первом периоде, когда Чибриков клюшкой случайно попал по лицу 19-летнему канадцу. В результате россиянин сломал канадцу несколько зубов. Чибриков получил двойной малый штраф.

Позднее 19-летний Селебрини оформил гол и голевую передачу и возглавил таблицу лучших бомбардиров НХЛ с 23 очками (9+14). 22-летний Чибриков провел 11 матчей в НХЛ и набрал 4 очка (3+1) за «Джетс».​

Ранее сообщалось, что российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров устроил массовую драку в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард толкнул у борта защитника «Айлендерс» Мэтью Шефера, после чего тот упал на колени. Затем Задоров ударил его по лицу и повалил на лед, что привело к массовой драке.