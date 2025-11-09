В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о несостоявшемся товарищеском матче сборной страны с Аргентиной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, встреча могла состояться в сентябре, но вместо этого аргентинцы сыграют с Анголой, заплатившей огромные деньги. «Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — добавил Митрофанов.

В ноябре сборная России проведет две домашние товарищеские встречи. Матч с Перу пройдет 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Спустя три дня команда Карпина примет Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.