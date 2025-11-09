Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:13, 9 ноября 2025Спорт

В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

Митрофанов: Аргентина запросила неадекватные средства за матч с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Franklin Jacome / Getty Images

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о несостоявшемся товарищеском матче сборной страны с Аргентиной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, встреча могла состояться в сентябре, но вместо этого аргентинцы сыграют с Анголой, заплатившей огромные деньги. «Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — добавил Митрофанов.

В ноябре сборная России проведет две домашние товарищеские встречи. Матч с Перу пройдет 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Спустя три дня команда Карпина примет Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости