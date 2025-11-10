Банк России повысил курс евро и понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 11 ноября составил 81,0132 рубля

Официальный курс доллара на 11 ноября составил 81,0132 рубля. Соответствующее решение принял Банк России.

Стоимость евро доведена до отметки в 93,9287 рубля. Курс юаня составил 11,3506 рубля.

На 10 ноября стоимость доллара составляла 81,2257, евро — 93,8365, а юаня — 11,3561 рубля.

По прогнозам, в ноябре стоимость американской валюты может дойти до 82 рублей. В конце октября советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в Соединенных Штатах резко усилится рост цен.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля к доллару не является положительным фактором для российской экономики, так как способствует разгону и без того высокой инфляции в стране. Она убеждена, что интересам национальной экономики служит стабильный курс российской валюты.

