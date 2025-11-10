Спорт
07:59, 10 ноября 2025Спорт

Капризов забросил десятую шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты» Капризов забросил десятую шайбу в сезоне чемпионата НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил десятую шайбу в сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда обыграла «Калгари Флэймз» в домашнем матче в Сент-Поле со счетом 2:0. Вторую шайбу на 34-й минуте забросил Мэттью Болди.

Шведский вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт признан второй звездой встречи. Он отбил 36 бросков, не пропустив ни одного из них.

Ранее Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
