Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:52, 10 ноября 2025Спорт

Отобравшегося на Олимпиаду фигуриста внесли в базу «Миротворца»

Отобравшегося на Олимпиаду фигуриста Петра Гуменника внесли в базу «Миротворца»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский фигурист Петр Гуменник был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

В список также внесли действующего чемпиона России в мужском одиночном фигурном катании Владислава Дикиджи. Спортсменов уличили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди причин внесения в базу также указана публичная поддержка фигуристами проведения специальной военной операции.

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный турнир в мужском одиночном катании и завоевал путевки на Олимпиаду. После этого в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая рассмотрит возможность их допуска к Играм.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли лучшего бомбардира в истории московского футбольного клуба «Спартак» Никиту Симоняна. В октябре бывшему спортсмену исполнилось 99 лет.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости