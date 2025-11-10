Отобравшегося на Олимпиаду фигуриста внесли в базу «Миротворца»

Отобравшегося на Олимпиаду фигуриста Петра Гуменника внесли в базу «Миротворца»

Российский фигурист Петр Гуменник был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

В список также внесли действующего чемпиона России в мужском одиночном фигурном катании Владислава Дикиджи. Спортсменов уличили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди причин внесения в базу также указана публичная поддержка фигуристами проведения специальной военной операции.

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный турнир в мужском одиночном катании и завоевал путевки на Олимпиаду. После этого в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая рассмотрит возможность их допуска к Играм.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли лучшего бомбардира в истории московского футбольного клуба «Спартак» Никиту Симоняна. В октябре бывшему спортсмену исполнилось 99 лет.