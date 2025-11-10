Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:28, 10 ноября 2025Ценности

Регина Тодоренко показала фигуру спустя месяц после родов со словами «очень страшно»

Телеведущая Тодоренко показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Регина Путешественница»

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов со словами «очень страшно». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 110 тысяч подписчиков.

35-летняя знаменитость предстала в размещенном ролике в ультракоротких шортах и топе на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала живот со складками после рождения третьего ребенка. Кроме того, она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

«Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму все придет нескоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А еще можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться! Я начинаю, вы со мной?» — подписала телеведущая.

Ранее в ноябре Тодоренко задумалась об интимной пластике. Звезда также ответила на вопрос журналиста о коррекции половых органов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости