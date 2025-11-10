Спорт
Журналист высказался об инциденте с накричавшим на него Станковичем

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Feoktistov Alexander / FC Spartak-Moscow / Globallookpress.com

Журналист Адам Ахмадов прокомментировал интервью с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем, который накричал на него. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам репортера, ему с первых секунд хотелось ответить специалисту по-мужски. «Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить», — заявил Ахмадов.

Журналист добавил, что не хотел провоцировать тренера. «Может быть, сначала надо было спросить что‑то по игре. Это может быть моей профессиональной недоработкой», — отметил Ахмадов.

Ранее Ахмадов сообщил, что после словесной перепалки со Станковичем представители столичного футбольного клуба принесли ему извинения. «Они молодцы», — сказал журналист.

Станкович накричал на журналиста 9 ноября во время интервью после победы красно-белых над грозненским «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ. Тренеру не понравилось то, что корреспондент спросил его лишь об инциденте в конце матча, но не спрашивал непосредственно об игре «Спартака».

