Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:45, 11 ноября 2025Спорт

Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

Бразильский футболист Вендел: Выбраться из «Зенита» мне поможет другой клуб
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел назвал условие для ухода из петербургского клуба. Об этом сообщает издание Globo.

По словам футболиста, он готов это сделать в случае, если его устроят условия сделки с новым клубом. «Я счастлив в "Зените", у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Выбраться отсюда мне поможет только тот проект, который убедит меня это сделать», — отметил игрок.

В январе сообщалось, что Вендел отказывался возвращаться в «Зенит». Хавбек должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако клуб, несмотря на долгие переговоры и почти подписанный контракт, внезапно отказался от сделки по политическим причинам. Позднее футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2028/2029.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о причастности главы делегации на переговорах в Стамбуле к коррупции

    Популярный модный бренд выпустил носки для iPhone за 18 тысяч рублей

    Россиянам назвали ответственных за чистоту в подъезде

    Великобритания прекратила обмен разведданными с США по одной причине

    Главе департамента военного имущества Минобороны вынесли приговор

    Российскую школьницу из «бойцовского клуба» изолировали

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости