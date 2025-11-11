Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

Бразильский футболист Вендел: Выбраться из «Зенита» мне поможет другой клуб

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел назвал условие для ухода из петербургского клуба. Об этом сообщает издание Globo.

По словам футболиста, он готов это сделать в случае, если его устроят условия сделки с новым клубом. «Я счастлив в "Зените", у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Выбраться отсюда мне поможет только тот проект, который убедит меня это сделать», — отметил игрок.

В январе сообщалось, что Вендел отказывался возвращаться в «Зенит». Хавбек должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако клуб, несмотря на долгие переговоры и почти подписанный контракт, внезапно отказался от сделки по политическим причинам. Позднее футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2028/2029.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.