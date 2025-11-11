Машины россиянина дважды попадали под обломки при сносе комплекса под Москвой

Машины россиянина дважды попадали под обломки при сносе комплекса в Красногорске

Машины жителя подмосковного Красногорска дважды попадали под обломки при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» — в 2024 и 2025 годах. Его слова передает РИА Новости.

Со слов россиянина, в 2024 году от падения частей комплекса при сносе был поврежден его другой автомобиль. Тогда в течение полугода ему выплатили страховую компенсацию. Однако в ноябре 2025 года история повторилась.

Мужчина рассказал, что полицейские уже осмотрели его автомобиль и зафиксировали повреждения.

О падении обломков сносимого горнолыжного комплекса «Снежком» стало известно во вторник, 11 ноября. Фрагменты здания выбили окна в домах и повредили десятки автомобилей. Видео с обрушением башни появилось в сети.

В сентябре 2025 года около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за сноса горнолыжного комплекса. Тогда во время проведения работ оборвался кабель.

Ранее вероятность компенсации за ущерб машинам и домам при сносе «Снежкома» оценили. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин выразил мнение, что пострадавшие должны проявить активность и объединиться, чтобы добиться возмещения ущерба.