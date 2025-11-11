Наука и техника
14:56, 11 ноября 2025

Названо преимущество российского Су-57 перед F-22 и F-35

Военный эксперт Леонков: Су-57 превосходит истребители США F-22 и F-35
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Россия демонстрирует возможности самолета Су-57, которых нет у самолетов пятого поколения производства США F-22 и F-35. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что Россия стремится произвести фурор с демонстрацией истребителя пятого поколения Су-57 (Felon) в ходе 19-го Международного авиасалона Dubai Airshow. Отмечается, что одним из покупателей Су-57 стал Алжир, а кампания по развитию экспортных продаж набирает обороты.

По словам эксперта, Су-57 — это высокоманевренный самолет, созданный по технологии пониженной радиолокационной заметности. Он добавил, что у истребителя есть два внутренних отсека, в которых могут располагаться вооружения как класса «воздух — воздух», так и «воздух — поверхность», или специализированные ракеты класса «воздух» — РЛС, такие как Х-58. Кроме того, в Су-57 реализована функция второго пилота, то есть система, которая помогает летчику вести боевые действия, не отвлекаясь на функционал самолета.

«Система следит и за бортовым комплексом обороны. К тому же Су-57 оснащен несколькими резервационными станциями, которые создают так называемое сферическое поле РЛС. Благодаря этому пилот видит всю обстановку вокруг самолета и как бы находится в центре сферы. Таких характеристик нет у F-22 и F-35», — объяснил Леонков.

По маневренности наш самолет превосходит американские аналоги, к тому же он участвовал в реальных боевых действиях в зоне специальной военной операции

Алексей Леонковвоенный эксперт

Эксперт дополнил, что участие американских самолетов F-22 и F-35 в боевых действиях проходило в странах со слабой системой ПВО или с ее полным отсутствием. Опыт российских Су-57 он назвал более насыщенным и сложным.

Ранее госкорпорация «Ростех» заметила, что российский Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, доказавшим эффективность в интенсивных боевых действиях.

В ноябре обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин обратила внимание на то, что в ролике ОАК «забила до отказа» внутренний отсек вооружений истребителя Су-57.

