Глава украинской делегации на переговорах с Россией ответил на обвинения в коррупции

Умеров: Попытки связать работу в МО Украины с влиянием Миндича безосновательны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров ответил на обвинения в причастности к коррупционной схеме в сфере энергетики, организатором которой считают предпринимателя Тимура Миндича. Он заявил в Telegram-канале, что такие предположения не имеют под собой оснований.

«Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с «влиянием» каких-то лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, в частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту», — написал Умеров.

По его словам, контракт в итоге расторгли, поскольку продукция не соответствовала требованиям.

Ранее прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил о причастности экс-министра обороны Рустема Умерова к коррупции. «На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра обороны Умерова», — заявил обвинитель.

11 ноября Умеров уехал с Украины в Турцию, по официальной информации, для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. В связи с этим возникли подозрения, что он сбежал из страны.

