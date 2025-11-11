Наука и техника
09:11, 11 ноября 2025Наука и техника

Потомков мух из российского «Биона-М» отправят в космос на «Союзе МС-28»

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Потомков мух из российского «Биона-М» № 2 отправят в космос вместе с космонавтами и астронавтом на пилотируемом корабле «Союз МС-28». Об этом со ссылкой на Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) сообщает ТАСС.

Новый эксперимент с мухами получил название «Цитомеханариум». Насекомые отправятся на околоземную орбиту 27 ноября, а вернутся на Землю — 9 декабря. Одной из целей миссии является изучение того, как космический полет влияет на репродуктивную систему.

В октябре директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович сообщил, что в 2030 году планируется запуск российского биологического спутника «Бион-М» № 3 с животными на борту.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье 19 сентября.

