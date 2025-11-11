Огромный кусок колонны рухнул при сносе «Снежкома» в Подмосковье. Более 100 машин засыпало землей, пострадали люди

После обрушения части колонны «Снежкома» в Красногорске возбудили дело

В подмосковном Красногорске при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» рухнул кусок колонны здания.

Это привело к тому, что пострадали три человека. Кроме того, землей засыпало более 100 машин, припаркованных около сносимого комплекса. Из-за инцидента возбудили уголовное дело.

Земля и камни от падения колонны попали в прохожих и соседний дом

ЧП произошло 11 ноября около 11:15. При сносе двух последних колонн «Снежкома» от одной из них отвалился огромный бетонный кусок. Его опрокидывали на землю целенаправленно при помощи троса. Упав с высоты около 25 метров, он поднял огромную волну земли, которая засыпала близлежащую территорию.

Падение одного из пострадавших на парковке видно на кадрах, попавших в сеть. Кроме того, засыпало по меньшей мере 129 автомобилей, сообщили в экстренных службах: они залиты грязью и у них выбиты стекла. Сообщается также, что разбиты окна в соседних домах — речь идет о шести квартирах.

Минздрав Московской области сообщил, что за медпомощью обратились три человека. Двое пострадавших были осмотрены врачами на месте, госпитализация им не потребовалась. Третий был доставлен в травмпункт — это женщина, которая находилась в квартире на девятом этаже. В ее балкон отлетел кусок конструкции — в результате разбилось стекло, часть которого попала женщине в голову. По словам прохожих, отлетевшие части конструкции чуть не задели и женщину с коляской.

Один из прохожих, в которого попали камни от падения, показал свои рассечения на ногах на видео. По словам врачей скорой помощи, у него серьезные повреждения. На кадрах также показаны десятки машин с разбитыми окнами.

После ЧП на время перекрыли движение по близлежащей улице, чтобы убрать землю — позднее его возобновили.

Местные власти обвинили в ЧП подрядчика, сносящего комплекс

Администрация Красногорска заявила, что падение части колонны произошло по вине подрядной организации ООО «Развитие», которая и занимается сносом «Снежкома». «Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков», — отметили в администрации, заодно принеся извинения всем, кто пострадал, и пообещав привлечь виновных к ответственности.

Представитель экстренных служб высказался РИА Новости, что, скорее всего, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении высотных работ — точная причина будет установлена после завершения работы следователей и проведения технических экспертиз.

Жители соседнего со «Снежкомом» дома также рассказали, что от сильной тряски в квартирах потрескались стены и плитка — они показали трещины на фото и видео. Жильцы считают, что доказать причину повреждений они не смогут, но планируют обращаться с жалобами к городским властям.

Местные жители также высказались, что жалобы на демонтаж они пишут регулярно, но рабочие платят штрафы и продолжают демонтаж, не соблюдая никакие правила безопасности. Очевидец обрушения колонны, владелец поврежденного авто Дамир Валеев добавил, что строители, которые производят демонтажные работы, сносят ее в нарушение всех норм и правил. «То есть, путем среза и сброса с высоты, без каких-либо крановых средств. Ранее по этому поводу неоднократно обращались жильцы соседних домов, поскольку в квартирах образовываются трещины от подобных действий», — пояснил он.

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. На месте работают следователи и криминалисты.

Снос «Снежкома» уже приводил к жертве и падению крана

В декабре в результате падения балки с горнолыжного комплекса не выжил рабочий. Бригада демонтировала комплекс, но на них упала «металлическая конструкция».

В сентябре 2023 года во время разбора «СнежКома» обрушился кран с рабочим. Сообщалось, что рабочие перегрузили технику, после чего она рухнула. В результате произошедшего пострадал крановщик. Также стрела крана повредила кровлю и фасад котельной, но на ее работу это не повлияло.

Уже в сентябре этого года около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за сноса горнолыжного комплекса. Во время проведения работ оборвался кабель.