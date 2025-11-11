Россия
23:25, 11 ноября 2025

Собянин увеличил стоимость патентов для мигрантов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект об увеличении стоимости патентов для мигрантов — с 8,9 тысячи рублей до 10 тысяч рублей в месяц. Об этом сказано в соответствующем документе.

В 2025 году коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории столицы, на основании которого рассчитывается стоимость патента на работу для иностранцев, составляет 2,8592.

«В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323"», — сказано в соответствующем документе.

Как объясняется, увеличение стоимости патента позволит выровнять налоговую нагрузку на мигрантов с нагрузкой на россиян.

В сентябре президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций допустил отмену патентной системы для мигрантов. До этого Госдума поддержала правительственный законопроект, разрешающий работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Свежая Россия
