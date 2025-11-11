В России предложили смягчить один налог

Замглавы Минфина Сазанов: Налог для букмекеров предложили смягчить

В России предложили смягчить налог для букмекерских контор. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, его цитирует «Интерфакс».

По словам замглавы Минфина, вместо пяти процентов с оборота букмекеров предлагают взимать семь процентов с разницы между ставками и выигрышами. Такие нововведения предложили в рамках второго чтения проекта поправок в Налоговый кодекс.

Сейчас налог на игорный бизнес взимается в фиксированных размерах, которые могут меняться на местах. За один процессинговый центр букмекерской конторы его ставка может составлять от 50 до 250 тысяч рублей, за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — от 9,5 до 10 миллионов рублей, и за один пункт приема ставок букмекерской конторы — от 10 до 14 тысяч рублей.

Изначально обсуждаемый вариант о пяти процентах с оборота мог принести в казну в ближайшие три года 282 миллиарда рублей. Потратить эти деньги планировали на финансирование обеспечения обороны и безопасности.

Руководители спортивных федераций ранее обращались к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой смягчить налоговые ставки для букмекеров. На данный момент вклад букмекеров в бюджеты спортивных организаций достигает от 10 до 80 процентов в зависимости от вида спорта, а совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается более чем в 90 миллиардов рублей. «Сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров», — предупредили представители отрасли.