Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:23, 11 ноября 2025Экономика

В России предложили смягчить один налог

Замглавы Минфина Сазанов: Налог для букмекеров предложили смягчить
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Блинов / РИА новости

В России предложили смягчить налог для букмекерских контор. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, его цитирует «Интерфакс».

По словам замглавы Минфина, вместо пяти процентов с оборота букмекеров предлагают взимать семь процентов с разницы между ставками и выигрышами. Такие нововведения предложили в рамках второго чтения проекта поправок в Налоговый кодекс.

Сейчас налог на игорный бизнес взимается в фиксированных размерах, которые могут меняться на местах. За один процессинговый центр букмекерской конторы его ставка может составлять от 50 до 250 тысяч рублей, за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — от 9,5 до 10 миллионов рублей, и за один пункт приема ставок букмекерской конторы — от 10 до 14 тысяч рублей.

Изначально обсуждаемый вариант о пяти процентах с оборота мог принести в казну в ближайшие три года 282 миллиарда рублей. Потратить эти деньги планировали на финансирование обеспечения обороны и безопасности.

Руководители спортивных федераций ранее обращались к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой смягчить налоговые ставки для букмекеров. На данный момент вклад букмекеров в бюджеты спортивных организаций достигает от 10 до 80 процентов в зависимости от вида спорта, а совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается более чем в 90 миллиардов рублей. «Сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров», — предупредили представители отрасли.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости