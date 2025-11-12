Интерес НАТО к российскому «Кинжалу» объяснили

«Известия»: Разведки стран Запада интересует противодействие «Кинжалу»

Разведки стран Запада и НАТО интересует противодействие российской гиперзвуковой ракете «Кинжал», запускаемой с истребителей МиГ-31, объяснили газете «Известия» опрошенные эксперты.

Издание рассказывает о том, зачем украинская сторона при поддержке западных партнеров планировала завербовать российских пилотов для угона МиГ-31 с «Кинжалом».

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев заявил, что западные страны хотят найти способы противодействия «Кинжалу», для чего его необходимо детально изучить. «Им надо понять, как работает система наведения, и разработать комплекс мероприятий по противодействию. Интерес представляет и сама ракета: корпус, материалы, двигатель. Кроме того, для них интересно и самонаведение, и спутниковая навигация, и инерциальная система управления», — сказал аналитик.

Военный эксперт Юрий Лямин добавил, что интерес для западной стороны могли бы представлять секретные системы связи и шифрования, которые использует МиГ-31.

Газета напоминает, что в настоящее время на вооружении стран НАТО нет гиперзвуковых ракет.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal Стив Балестриери заметил, что российский (советский) истребитель-перехватчик МиГ-31 является самым быстрым боевым самолетом в мире.