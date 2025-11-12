Мир
04:17, 12 ноября 2025Мир

На Западе перечислили желающие наладить отношения с Россией страны

Дипломат Крук: После конфликта на Украине страны ЕС захотят сотрудничать с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Как только тема украинского конфликта потеряет актуальность, многие европейские страны попытаются восстановить отношения с Россией. С таким мнением выступил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«Если вопрос Украины перестанет быть актуальным, вы увидите, что такие страны, как Италия, Франция, другие государства Средиземноморья начнут довольно решительно стремиться к налаживанию отношений с Россией», — отметил эксперт.

Отчасти потому, что странам это нужно с экономической точки зрения — им требуются ресурсы и более дешевая энергия.

Ранее профессор Туринского университета Анджело д'Орси высказал мнение, что итальянское правительство пытается заставить граждан принять возможность войны с Россией. Как отметил эксперт, Россия является неотъемлемой частью Европы и европейской идентичности.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Все новости