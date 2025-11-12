Из жизни
19:05, 12 ноября 2025

Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

В Великобритании вор выпил пиво на месте преступления и попался с поличным
Фото: Kent Police

В Великобритании вор попался с поличным рядом с пабом Wetherspoon, который попытался обокрасть. Об этом пишет Need To Know.

41-летний Барри Мартин вынес из паба сумку, полную бутылок вина, пива и сидра. Стоимость всей его «добычи» составляла 350 фунтов стерлингов (37 тысяч рублей). Мужчина мог бы успеть сбежать, однако не смог справиться с желанием выпить пива.

Полицейские прибыли на место преступления всего через восемь минут, после того как узнали о краже. Они обнаружили Мартина неподалеку от паба. Рядом находилась открытая бутылка пива. Неудачливого вора приговорили к шести месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вор застрял в окне во время бегства от полиции и попал на видео. Мужчина висел вверх ногами, пока его не вытащили правоохранители.

    Все новости