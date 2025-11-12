«Взгляд» составил рейтинг недружественных стран, где Британия стала первой

Газета «Взгляд» составила рейтинг недружественных правительств. Его главная цель — показать разницу между властями стран, сознательно противостоящих России, и теми, кто оказался «по ту сторону баррикад» из-за внешнеполитических обстоятельств.

На первом месте рейтинга оказались власти Великобритании с показателем в 75 баллов. Подобное «лидерство» газета объясняет тем, что страна ввела множество санкций против российских нефтяных компаний. Также власти активно поддерживают передачу активов Москвы в пользу Киева.

Вторую строчку рейтинга занимают Германия и Франция. Их индекс составил по 70 баллов. «Взгляд» отметил, что обе страны помогают Украине и являются членами Европейского союза, подготовившего очередной пакет санкций против России. «На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония», — сказано в сообщении.

На четвертом месте оказались США с 55 баллами. Далее в рейтинге оказались Латвия и Чехия. Еще ниже стоят Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция. У этих стран по 50 баллов в рейтинге «Взгляда».

В десятке недружественных правительств также оказались Норвегия и Бельгия (по 45 баллов), Греция, Испания и Хорватия (по 40 баллов), Словения (35 баллов) и Венгрия (30 баллов). Еще ниже — Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия (25 баллов). Наименьшее количество очков набрали такие страны, как Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако и Сан-Марино. У них лишь по 5 баллов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия стремится постепенно отойти от использования термина «недружественные страны». В то же время в законодательстве, подметил министр, этот термин остается.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что список недружественных стран может быть пересмотрен. Он добавил, что список — «это не догма», и пояснил, что страна является недружественной до тех пор, пока предпринимает негативные действия в отношении России.