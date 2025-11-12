Бывший СССР
Россию обвинили в якобы попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Замглавы МИД Украины Кислица обвинил РФ в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Россия якобы пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает The Times.

«В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где "серая зона", а где — абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли», — высказался он.

Кислица обвинил российскую делегацию в якобы игнорировании реальных шагов к миру и отрицании украинской идентичности. Третий раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 23 июля во дворце Чираган. Первая встреча после почти трехлетнего перерыва состоялась 16 мая 2025 года. Делегацию России на всех этапах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По итогам июльской встречи Россия предложила создать переговорные группы по нескольким направлениям для предметного обсуждения шагов к миру. В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Киев до сих пор не ответил на эту инициативу.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал о готовности России к возобновлению переговоров с Украиной.

    Все новости