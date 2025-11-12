Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 12 ноября 2025Мир

Сирия заявила о нужде в поддержке России

Аш-Шараа: Сирия нуждается в РФ, так как она является постоянным членом СБ ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Bobylyov / Sputnik / Reuters

Сирии необходима поддержка со стороны России, поскольку она является постоянным членом Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил лидер страны Ахмед аш-Шараа в интервью The Washington Post (WP).

«Нам нужна Россия, потому что она постоянный член Совбеза ООН. Сирии нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, у нас также есть с ней совестные стратегические интересы. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса», — отметил сирийский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выстраивает отношения с новыми властями Сирии независимо от их контактов с США. Он также напомнил о недавнем «содержательном и успешном» визите аш-Шараа в Кремль и его весьма продолжительных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

15 октября Путин в ходе встречи с аш-Шараа отметил, что отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер. Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости