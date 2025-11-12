Сирия заявила о нужде в поддержке России

Сирии необходима поддержка со стороны России, поскольку она является постоянным членом Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил лидер страны Ахмед аш-Шараа в интервью The Washington Post (WP).
«Нам нужна Россия, потому что она постоянный член Совбеза ООН. Сирии нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, у нас также есть с ней совестные стратегические интересы. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса», — отметил сирийский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выстраивает отношения с новыми властями Сирии независимо от их контактов с США. Он также напомнил о недавнем «содержательном и успешном» визите аш-Шараа в Кремль и его весьма продолжительных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.
15 октября Путин в ходе встречи с аш-Шараа отметил, что отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер. Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием.