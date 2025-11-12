Аш-Шараа: Сирия нуждается в РФ, так как она является постоянным членом СБ ООН

Сирии необходима поддержка со стороны России, поскольку она является постоянным членом Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил лидер страны Ахмед аш-Шараа в интервью The Washington Post (WP).

«Нам нужна Россия, потому что она постоянный член Совбеза ООН. Сирии нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, у нас также есть с ней совестные стратегические интересы. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса», — отметил сирийский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выстраивает отношения с новыми властями Сирии независимо от их контактов с США. Он также напомнил о недавнем «содержательном и успешном» визите аш-Шараа в Кремль и его весьма продолжительных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

15 октября Путин в ходе встречи с аш-Шараа отметил, что отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер. Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием.