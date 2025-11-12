Вяльбе оценила пользу спортивных сборов российских лыжников в Европе

Вяльбе назвала полезными спортивные сборы российских лыжников в Европе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о пользе спортивных сборов для российских лыжников в Европе. Ее цитирует ТАСС.

По словам функционера, российским спортсменам необходимо тренироваться за границей, поскольку в России для этого нет подходящих природных условий. «У нас все-таки высокогорья нет. Есть Сочи, но там всего полторы тысячи метров, а мы везде ищем как минимум 1,8 тысячи метров. А в Европе мы на лыжах катались уже в сентябре, надеюсь, что это будет полезно», — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР подчеркнула, что не у всех молодых спортсменов есть возможность тренироваться в горах. Однако все соревнования мирового уровня проходят именно на высокогорье.

Ранее Вяльбе рассказала о проблемах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. По словам главы ФЛГР, у него серьезные проблемы со спиной.