Более 70 футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

Более 70 футболистов попросили УЕФА отстранить Израиль от международных турниров

Более 70 футболистов попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить Израиль от участия в международных турнирах. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что письмо в адрес президента УЕФА Александера Чеферина подписали более 70 игроков, среди которых бывший футболист «Динамо» Матиас Норманн. В качестве причины они отметили военные действия страны против Палестины. «Дальнейшая безнаказанность Израиля за такие преступления будет прекращена только благодаря коллективным сознательным действиям, включая меры по блокированию доступа к спортивным или культурным мероприятиям», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес отреагировал на призыв других стран отстранить сборную от международных турниров. Он заявил, что никто не объяснил, какую пользу может принести изоляция Израиля, и добавил, что в свете текущих событий угроза отстранения уже потеряла актуальность.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».