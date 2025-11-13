Спорт
10:12, 13 ноября 2025Спорт

Игрок сборной России нашел виновника ничьей в матче с Перу

Игрок сборной России Сергеев: Газон на мою игру не повлиял, виноват сам
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий сборной России по футболу Иван Сергеев назвал причину, по которой команда сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Перу. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сергеева, он лично не реализовал голевой момент, из-за чего команда не смогла забить второй гол и победить. «Газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки, надо было забивать. Для победы нам просто не хватило второго гола», — заявил футболист.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил исход матча с Перу. По словам Карпина, игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чили. Встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

