13:58, 13 ноября 2025

Оценены шансы России обыграть Чили в товарищеском матче

Букмекеры отдали предпочтение сборной России в футбольном матче с Чили
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборной России и Перу. Об этом сообщает Sport24.

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет сборная России. Ставки на победу национальной команды принимаются с коэффициентом 1.46. Победа сборной Чили оценивается коэффициентом 6.60, а вероятность ничейного исхода составляет 6.60.

Эксперты не ожидают результативного матча: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 2.00, на тотал меньше 2.5 — 1.80. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 2.17, в случае противоположного исхода матча — 1.64.

Победа России всухую оценивается с коэффициентом в 2.31. Вероятность чистого выигрыша гостей — 9.77.

Встреча сборных пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 15 ноября. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Карпин объяснил, что его игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.

