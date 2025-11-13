Россия
09:43, 13 ноября 2025

Пациенты и врачи пострадали при пожаре в российской инфекционной больнице

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Самаре

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Саратове семь человек пострадали при пожаре в областной инфекционной клинической больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, пострадавшие отравились продуктами горения. Угрозы их жизни нет.

В свою очередь, в региональной прокуратуре уточнили, что пострадали четыре пациента и три медицинских работника. Как установило ведомство, возгорание произошло в ночь на 13 ноября в трех лечебных боксах на втором этаже медучреждения. Пожар был локализован. Проводится проверка.

Ранее в Самаре пациент наркологического диспансера поджег матрас кровати в одной из палат. Возгорание медики ликвидировали своими силами до прибытия экстренных служб.

До этого пять человек пострадали при пожаре в психиатрической больнице Тамбова. Двоих человек доставили в другие медучреждения в критическом состоянии.

