Признавшийся в употреблении наркотиков хоккеист «Спартака» вернулся в состав клуба

Российский форвард московского «Спартака» Иван Морозов вернулся в состав клуба. Об этом сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Красно-белые уточнили, что нападающий готовится вместе с партнерами к предстоящим играм. Дата возвращения Морозова на лед не называется.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на месяц за употребление наркотиков. Игроку грозила четырехлетняя дисквалификация.

28 октября Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака», болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.