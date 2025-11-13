Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:30, 13 ноября 2025Спорт

Признавшийся в употреблении наркотиков хоккеист «Спартака» вернулся в состав клуба

Признавшийся в употреблении наркотиков Иван Морозов вернулся в состав «Спартака»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский форвард московского «Спартака» Иван Морозов вернулся в состав клуба. Об этом сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Красно-белые уточнили, что нападающий готовится вместе с партнерами к предстоящим играм. Дата возвращения Морозова на лед не называется.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на месяц за употребление наркотиков. Игроку грозила четырехлетняя дисквалификация.

28 октября Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака», болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости