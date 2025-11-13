Спорт
19:27, 13 ноября 2025Спорт

Российский боец UFC назвал фаворита в бою Махачева против Маддалены

Российский боец UFC Сусуркаев: Махачев победит Маддалену
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Байсангур Сусуркаев назвал фаворита в бою соотечественника Ислама Махачева против австралийца Джека Деллы Маддалены. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, победителем должен стать Махачев. «Жажда победы у него больше. Наши бойцы не позволяют себе проиграть», — заявил Сусуркаев. Россиянин добавил, что бой для Махачева будет или очень легким, или очень тяжелым.

Ранее фаворита поединка назвал бывший чемпион АСА Виталий Слипенко. Спортсмен поставил на Махачева.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Букмекеры считают явным фаворитом Махачева. На его победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,30-1,35. Успех австралийца котируется коэффициентом, который находится в районе 3,00. На кону стоит пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.

