Российский хоккеист помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Тампа-Бэй» в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал четыре голевые передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на четверг, 13 ноября, и завершился со счетом 7:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье, Уилл Борген и Винсент Трочек. У хозяев голы оформили Скотт Сабурин, Земгус Гиргенсонс и Джейк Гюнцель.

Отдавший четыре голевые передачи Панарин был признан второй звездой матча. Кроме того, хоккеист заработал 16 очков (5 голов + 11 передач) и с этим результатом стал лучшим бомбардиром клуба.

Победа позволила «Рейнджерс» с 20 очками выйти на четвертое место в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Тампа» находится на аналогичной позиции в Атлантическом дивизионе с 18 очками.

Ранее Панарин стал автором уникального достижения в истории команды в НХЛ в XXI веке. В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» отечественный хоккеист отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами. Он продлил свою результативную серию в матчах с командой из Монреаля до 13 матчей начиная с 27 февраля 2020 года, чего смогли достичь всего четыре хоккеиста клуба в прошлом веке.