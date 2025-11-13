Из жизни
16:36, 13 ноября 2025Из жизни

Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия —2025» стала соблюдать диету перед финалом «Мисс Вселенная»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анастасия Венза раскрыла подробности подготовки к финалу международного конкурса в Бангкоке и атмосфере на нем. Об этом пишет KP.RU.

22-летняя Венза, завоевавшая титул «Мисс Россия — 2025», рассказала, что неделю назад приехала в Таиланд. В отеле ее поселили в один номер с участницей из Кыргызстана. У девушек сложилось теплое общение, они поддерживают друг друга и вместе ходят на тренировки.

Венза также отметила, что организаторы обеспечивают участниц сбалансированным питанием. Их кормят по системе шведского стола, на выбор всегда много фруктов, морепродуктов и блюд, богатых белком. Самая красивая россиянка рассказала о диете, которую соблюдает лично. Она старается сократить потребление сахара и соли и есть побольше зелени и белка. Венза также старается пить больше воды для поддержания формы.

Россиянка отметила, что все участницы конкурса живут по очень напряженному графику. Она призналась, что выдерживать многочасовые репетиции, примерки и фотосессии большинству очень непросто. При этом Венза подчеркнула, что на конкурсе царит дружеская атмосфера, несмотря на высокую конкуренцию.

Финал международного конкурса красоты состоится 21 ноября в Бангкоке.

Ранее «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.

    Все новости