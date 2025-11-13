Спорт
22:19, 13 ноября 2025Спорт

Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал трех лучших теннисисток в истории. Об этом сообщает Sports.

Функционер поставил на первое место Мартину Хингис, а на второе — Штеффи Граф. Он также отказался включать в тройку россиянку Марию Шарапову.

«Медленная. И когда Серена Уильямс предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться», — объяснил Тарпищев. В итоге на третье место он поставил другую россиянку — Анастасию Мыскину.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005 году она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема» (всего пять раз). В 2012 году россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне. 24 августа ее ввели в Международный зал теннисной славы.

