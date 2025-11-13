Мир
16:24, 13 ноября 2025Мир

Захарова поддержала слова Орбана о «военной мафии» на Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал совершенно точное определение происходящему на Украине коррупционному скандалу, назвав его «военной мафией». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит», — дополнила дипломат.

По ее словам, главными выгодополучателями всей коррупционной схемы являются «глубинные слои либеральных демократий».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским. Политик указал на разрушение «золотой иллюзии Украины». Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

Сообщалось, что Миндич, которого также называют «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

