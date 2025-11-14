Спорт
16:28, 14 ноября 2025

Костомаров высказался о возможном отказе от трансляции в России Олимпиады-2026

Костомаров выступил против возможного отказа от трансляции ОИ-2026 в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о возможном отказе от трансляции в России зимних Игр-2026. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он выступил против такого решения. «Соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, все-таки должны показывать, чтобы людям было за кого болеть, переживать и держать кулачки», — заявил Костомаров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от трансляции в России Игр 2026 года. По его мнению, без присутствия российских спортсменов показывать соревнования нет смысла.

На Игры-2026 на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

