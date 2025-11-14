Забота о себе
Забота о себе

Назван увеличивающий продолжительность жизни на 15 процентов доступный продукт

Терапевт Амир Хан: Фасоль и другие бобовые помогают жить дольше
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Фасоль — это единственный продукт, который помогает жить дольше, заявил терапевт Амир Хан. Об этом рассказал изданию Daily Mirror.

Одним из главных достоинств фасоли и других бобовых, врач назвал высокое содержание в них клетчатки, полезных жиров и белка. Кроме того, по его словам, в этой доступной каждому человеку категории продуктов — колоссальная концентрация самых разнообразных полезных веществ.

Хан также отметил, что регулярное употребление фасоли, в отличие от многих модных видов суперфуда, действительно может увеличить продолжительность жизни. «Было проведено исследование, результаты которого показали, что у тех, кто ест много фасоли, риск умереть по любой причине на 10-15 процентов ниже, чем у тех, кто почти не употребляет бобовые», — рассказал врач.

Он добавил, что этот продукт способствует снижению уровня холестерина и профилактике хронических заболеваний и помогает контролировать вес.

Ранее врач Никита Гурьянов назвал идеальные продукты для здоровья мозга. По его мнению, каждый прием пищи должен включать овощи, крупы и любые источники белка, например, мясо, рыбу или фасоль.

