В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

Депутат Колесник обвинил Украину в терроризме из-за попытки подорвать чиновника
Троекуровское кладбище

Троекуровское кладбище. Фото: Free Wind / Фотобанк Лори

Попытка подорвать российского чиновника в очередной раз подтверждает, что Украина является террористическим государством, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

В пятницу, 14 ноября, ФСБ предотвратила теракт против одного из высших должностных лиц России. Жертву планировали подорвать при помощи камеры, закамуфлированной под вазу с цветами, при посещении могилы близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Для этого украинские спецслужбы установили контакт с семьей наркозависимых и нелегальным мигрантом из Средней Азии.

«Уже ничем не брезгуют они, [в том числе] и на могилах родственников совершать теракты. Начали с детей — мальчику оторвало пальцы, 10 граммов взрывчатки было в купюре замаскировано, теперь на чинов — понятная история. Как только попадает лицо человека в камеру, срабатывает взрыватель и приводит взрывное устройство в действие», — высказался депутат.

Россия имеет большой опыт борьбы с терроризмом, который сейчас использует, отметил Колесник. Все террористы будут уничтожены, подчеркнул он.

«Мы принимаем этот вызов, объявленный Украиной, но что такое принять вызов? Вы вспомните, чем это кончилось во время кавказских войн, чем кончилось для тех, кто эту террористическую войну начал. Никого, собственно, не осталось. Украина давно уже террористическое государство. Воины другим занимаются: это человек с оружием против человека с оружием», — поделился парламентарий.

Ранее стало известно, что Украина готовит теракты, схожие с покушением на высшего государственного деятеля России на Троекуровском кладбище в Москве. Они планируются в других российских регионах под руководством западных спецслужб.

    Все новости