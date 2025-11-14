Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался под угрозой пропуска старта чемпионата мира-2026. Об этом сообщает AS.

13 ноября футболист получил прямую красную карточку в игре квалификации ЧМ-2026 против Ирландии за удар соперника локтем. Теперь он точно пропустит следующий матч отбора, который будет для Португалии последним.

При этом срок дисквалификации Роналду могут увеличить до трех матчей, если действия португальца расценят как агрессивное поведение. Таким образом, форвард рискует пропустить два стартовых матча финальной части чемпионата мира.

Ранее об удалении Роналду высказался главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. «Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло», — заявил специалист.