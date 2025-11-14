Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:00, 14 ноября 2025Спорт

Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

Криштиану Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался под угрозой пропуска старта чемпионата мира-2026. Об этом сообщает AS.

13 ноября футболист получил прямую красную карточку в игре квалификации ЧМ-2026 против Ирландии за удар соперника локтем. Теперь он точно пропустит следующий матч отбора, который будет для Португалии последним.

При этом срок дисквалификации Роналду могут увеличить до трех матчей, если действия португальца расценят как агрессивное поведение. Таким образом, форвард рискует пропустить два стартовых матча финальной части чемпионата мира.

Ранее об удалении Роналду высказался главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. «Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло», — заявил специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» из-за Тайваня

    Поплавская заработала более полумиллиона на курсах

    Еще две страны ЕС решили заблокировать выдачу Украине кредита за счет активов России

    США получили вторую многоразовую тяжелую ракету

    Российский командир показал нарушающую Оттавскую конвенцию мину ВСУ в Курской области

    Ночной удар по Киеву попал на видео

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости