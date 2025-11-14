Спорт
12:49, 14 ноября 2025

Сычев назвал фаворита в матче сборной России против Чили

Сычев назвал сборную России фаворитом в матче против Чили
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал фаворита в домашнем товарищеском матче национальной команды против Чили. Об этом сообщает Odds.ru.

По его мнению, победить должны хозяева. «Думаю, что Валерий Георгиевич Карпин поставит на этот матч максимально боевой состав, лучших футболистов, которые есть у него в распоряжении», — заявил Сычев.

Он также высказался о матче сборной России с Перу, который завершился со счетом 1:1. По его мнению, игра оставила двоякие впечатления. «Наверняка наши футболисты захотят реабилитироваться», — добавил Сычев.

Встреча России с Чили пройдет в Сочи 15 ноября. Букмекеры считают фаворитом российскую сборную, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,58. Победа Чили оценивается коэффициентом 5,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,40.

