Экс-офицер ЦРУ Джонсон: НАТО тотально уступает России

НАТО тотально уступает России по всем ключевым показателям. Отсутствие единства внутри блока фактически разрушает организацию, высказал мнение экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.

Ни в одной области альянс не имеет превосходства или доминирования над Россией, указал он. Разобщенность альянса, по мнению эксперта, заключается в экономических причинах.

«Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция», — отметил Джонсон.

Кроме того, усиление западных санкций против России привело к упадку экономики ряда стран. В частности, речь и дет о Болгарии и Венгрии, резюмировал аналитик.

Ранее эксперт Василий Дандыкин назвал возможный повод для прямого столкновения России и Евросоюза. По его словам, если страны Евросоюза начнут блокаду Калининградской области, Москва будет вынуждена ответить на эту агрессию.

В свою очередь, СМИ писали о том, что среди европейских стран лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту.