Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 14 ноября 2025Мир

В США признали тотальное отставание НАТО от России

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: НАТО тотально уступает России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

НАТО тотально уступает России по всем ключевым показателям. Отсутствие единства внутри блока фактически разрушает организацию, высказал мнение экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.

Ни в одной области альянс не имеет превосходства или доминирования над Россией, указал он. Разобщенность альянса, по мнению эксперта, заключается в экономических причинах.

«Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция», — отметил Джонсон.

Кроме того, усиление западных санкций против России привело к упадку экономики ряда стран. В частности, речь и дет о Болгарии и Венгрии, резюмировал аналитик.

Ранее эксперт Василий Дандыкин назвал возможный повод для прямого столкновения России и Евросоюза. По его словам, если страны Евросоюза начнут блокаду Калининградской области, Москва будет вынуждена ответить на эту агрессию.

В свою очередь, СМИ писали о том, что среди европейских стран лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    На Западе назвали преимущество поражения Украины

    МАГАТЭ захотело срочно прояснить состояние ядерных объектов Ирана

    На Александра Серова подали в суд из-за детей

    В Москве появился новый вид городского транспорта

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости