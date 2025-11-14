Мир
04:56, 14 ноября 2025Мир

В США рассказали об одном страхе Пентагона из-за Китая

NYT: В Пентагоне боятся, что технологии F-35 попадут в Китай
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В Пентагоне опасаются, что если Вашингтон продаст Саудовской Аравии истребители F-35, то связанные с ними военные технологии попадут в Китай. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее американские СМИ писали о том, что администрация президента США рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35.

«Пока администрация Трампа пытается договориться о сделке по продаже F-35 Саудовской Аравии, в разведывательном отчете Пентагона говорится об опасениях в отношении того, что Китай может заполучить технологию военных самолетов», — говорится в статье.

Журналисты, ссылаясь на отчет разведуправления Пентагона, сообщает, что Пекин якобы может заполучить военные технологии через шпионаж или сотрудничество с Эр-Риядом в сфере безопасности.

Ранее Дональд Трамп снова поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе». До этого глава Белого дома в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире.

В свою очередь, в МИД КНР ответили, что Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

