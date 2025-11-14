Глава ЦБ Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России после 2022 года

Российская экономика после «огромных шоков» 2022 года достаточно быстро восстановилась. Об этом на Конгрессе финансистов Казахстана, проходящем в Алма-Ате, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее мнению, этому способствовали гибкие макроэкономические условия, в том числе плавающий валютный курс, который «абсорбировал во многом те шоки, которые произошли».

Ранее советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов со ссылкой на официальную статистику опроверг разговоры о начавшейся в экономике России рецессии. Он указал, что после десяти кварталов роста национальная экономика притормозила только в первом квартале 2025 года, после чего вернулась к росту.

До этого сама Набиуллина указывала, что рецессии сопутствуют такие факторы, как рост безработицы и снижение реальных зарплат, а ни того, ни другого статистика в стране не фиксирует.