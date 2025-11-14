Высоцкая раскрыла потери из-за мемов о ее готовке

Высоцкая заявила о негативных для бизнеса последствиях из-за мемов с ее блюдами

Российская актриса и ведущая кулинарной программы «Едим дома» Юлия Высоцкая заявила о потерях в бизнесе из-за мемов с приготовленными ею блюдами. Об этом она рассказала журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.

«С точки зрения бизнеса мы ощутили [негативные последствия]. Партнеры, какие-то люди, которые, может быть, рассматривали нас как партнеров, не захотели иметь отношения к такому негативу. Репутационные риски у нас были», — раскрыла Высоцкая.

По словам ведущей, ее удивило, что многие публичные личности всерьез обсуждали показанные в передаче неудачные блюда. Вместе с тем она заверила, что не переживала из-за волны шуток о своей готовке.

Ранее сообщалось, что Высоцкая не согласилась с критикой приготовленных в «Едим дома» сырников. Ведущая заверила, что ее семья любит это блюдо.

Фрагменты из выпусков программы «Едим дома» разошлись на мемы весной 2023 года. Пользователи публиковали отрывки кулинарного шоу, в которых Высоцкая готовит сырники, шашлык, макароны с водкой и другие блюда. Комментаторы признались, что считали ведущую хорошей хозяйкой, однако, пересмотрев выпуски программы, поняли, что переоценивали ее кулинарные способности.