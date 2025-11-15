«Была дружественная обстановка». Депутаты Европарламента посетили Россию. Что они говорят о поездке?

Любош Блага: Встреча евродепутатов с Дмитрием Медведевым была важной

Депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага поделился впечатлениями от встречи с заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым на полях второго международного симпозиума «БРИКС — Европа» в Сочи. По его словам, стороны обсудили БРИКС и политику в целом.

«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников. Была дружественная обстановка», — рассказал Блага.

Другой депутат Европарламента — Штеффен Котре от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — сообщил, что приехал в Россию, несмотря на споры с однопартийцами и коллегами из других партий Бундестага. Некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) обвинили АдГ в госизмене.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Сочи съехались представители Германии, Словакии, Люксембурга, Румынии, Болгарии и Венгрии

Форум проходит в Сочи 14-15 ноября. В нем принимают участие политики из Германии, Словакии, Люксембурга, Румынии, Болгарии и Венгрии. Они обсуждают будущее диалога между БРИКС и европейскими силами в условиях многополярного мира.

Так, евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил ТАСС, что Евросоюз должен восстановить диалог с Россией во избежание эскалации.

К сожалению, Европейский союз сегодня сильно подвержен влиянию политиков, которые не заинтересованы в диалоге, которые иногда даже русофобски настроены, которые действуют нерационально Фернан Картайзер депутат Европарламента

Кроме того, он назвал решение Евросоюза об остановке выдачи россиянам мультивиз не имеющим смысла и наносящим ущерб экономике ЕС. По словам Картайзера, идея Брюсселя заключалась в том, что россияне на фоне отмены многократных шенгенских виз выразят недовольство правительством России, однако этого не произойдет.