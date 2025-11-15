Бывший игрок сборной СССР раскритиковал иностранных тренеров в российском футболе

Пономарев: Иностранным тренерам плевать на «Спартак», они здесь ради денег

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал работу иностранных тренеров в московском «Спартаке». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Пономарева, зарубежные специалисты приезжают в Россию исключительно ради денег, не стремясь вкладывать силы в развитие клуба. «Они поняли, что здесь им готовы платить колоссальные деньги. Они заключают контракт на несколько лет, а после этого хоть трава не расти. Им плевать на российский футбол», — заявил он.

Ранее, 11 ноября, стало известно об уходе сербского тренера Деяна Станковича из клуба. Руководство «Спартака» отметило, что осталось недовольным результатами клуба и решение об отставке Станковича было принято по обоюдному согласию.

Ранее Пономарев оценил шансы сборной России по футболу на турнирах в Европе. По мнению Пономарева, результаты товарищеского матча со сборной Перу показали, что российские футболисты будут не в состоянии достойно выступить на международных соревнованиях.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Следующий матч команда сыграет со сборной Чили 15 ноября в Сочи.