Туск обратился к Зеленскому с одним призывом

Премьер Польши Туск предрек Украине поражение из-за коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с предостережением к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала. Об этом пишет издание Do Rzeczy.

«Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты», — отметил Туск.

Польский премьер также добавил, что уже предупреждал Зеленского по поводу коррупции на Украине. Однако «деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой», резюмировал Туск.

Ранее немецкие СМИ предположили, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал.

На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу.

Также утверждалось, что в окружении Владимира Зеленского произошел всплеск паники из-за расследования против бизнесмена.

