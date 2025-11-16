Спорт
10:49, 16 ноября 2025Спорт

Оценены шансы Махачева стать чемпионом UFC в трех весовых категориях

Букмекеры оценивают коэффициентом 2,30 чемпионство Махачева в UFC в среднем весе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Mulholland-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 2,30. В настоящее время поясом в UFC в средней весовой категории владеет представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев. На данный момент никому из бойцов промоушена не удавалось стать чемпионом в трех весах.

Ислам Махачев 16 ноября победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

До Махачева никому из россиян не удавалось стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.

