Россиянка кинула об пол продавщицу в магазине

Полиция ищет посетительницу магазина, кинувшую об пол продавщицу в Иркутске

Посетительница магазина в Иркутске кинула об пол продавщицу, теперь ее разыскивает полиция. Об этом сообщили в МВД по региону.

На кадрах, снятых камерой магазина видно, что между женщинами завязалась перепалка. После этого покупательница схватила продавщицу и бросила ее об пол.

Было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что возраст разыскиваемой от 25 до 30 лет, а рост — от 160 до 165 сантиметров. С ней был молодой человек, но он в драке не участвовал. Инцидент произошел в одном из магазинов в микрорайоне Березовый.

