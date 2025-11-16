Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 16 ноября 2025Россия

Россиянка кинула об пол продавщицу в магазине

Полиция ищет посетительницу магазина, кинувшую об пол продавщицу в Иркутске
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Посетительница магазина в Иркутске кинула об пол продавщицу, теперь ее разыскивает полиция. Об этом сообщили в МВД по региону.

На кадрах, снятых камерой магазина видно, что между женщинами завязалась перепалка. После этого покупательница схватила продавщицу и бросила ее об пол.

Было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что возраст разыскиваемой от 25 до 30 лет, а рост — от 160 до 165 сантиметров. С ней был молодой человек, но он в драке не участвовал. Инцидент произошел в одном из магазинов в микрорайоне Березовый.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудник центра психологической реабилитации месяцами избивал детей. Мужчину приговорили к лишению свободы. Помимо этого он выплатит потерпевшим по 100 тысяч рублей.

До этого в Иркутской области школьники избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом. Региональный следком сообщил об установлении причастных. Областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Стали известны последствия атаки ВСУ на Воронежскую область

    Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне

    Столкновение автобуса с рабочими и грузовика в российском регионе привело к жертвам

    Полицейские приехали на вызов о домашнем насилии и попали в перестрелку

    Махачев прокомментировал завоевание второго чемпионского пояса в UFC

    Россиян предупредили о штрафе за входные двери

    В Дубае открылся самый высокий отель в мире

    Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»

    Россиянка кинула об пол продавщицу в магазине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости