21:46, 16 ноября 2025Спорт

Тренер Маддалены назвал ограблением победу Махачева

Тренер Маддалены Джонс назвал ограблением победу Махачева на турнире UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Ed Mulholland-Imagn Images / Reuters

Тренер по джиу-джитсу Крэйг Джонс, работающий с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, резко отреагировал на итоги главного боя турнира UFC 322. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист остался не согласен с вердиктом поединка, согласно которому победу одержал россиянин Ислам Махачев. Он назвал результат «очередным ограблением» и обвинил организацию в коррупции.

Ранее на победу над Маддаленой отреагировал сам Махачев. По мнению россиянина, поединок сложился для него легко.

16 ноября Махачев победил Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

