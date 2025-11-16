Спорт
Тутберидзе обратилась к попавшей на Олимпиаду Петросян после падения с четверного прыжка

Тутберидзе призвала фигуристку Петросян не зацикливаться на четверном тулупе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к своей ученице Аделии Петросян после победы на этапе Гран-при России в Москве. Ее слова приводит Sports.

Специалист призвала спортсменку не зацикливаться на четверном тулупе, с которого она упала. Она подчеркнула, что итоговый успех определяется всей программой, а не только наличием четверного прыжка.

В произвольной программе Петросян допустила падение при попытке выполнить четверной тулуп, но затем безошибочно справилась с остальными элементами и в итоге заняла первое место.​

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

