12:07, 17 ноября 2025Спорт

Махачев рассказал об удививших его американцах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев раскрыл свои впечатления от общения с американцами. Его слова приводит Sport24.

Махачев отметил, что его удивило отношение американцев к нему. «В США люди никогда не были на моей стороне. Возможно, я просто начал нравиться людям. Я путешествую всю жизнь, в Австралии, в Абу-Даби люди всегда поддерживали меня, в США люди начали любить меня только сейчас», — заявил он.

16 ноября Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в бою за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Победа стала 16-й подряд для спортсмена в UFC. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом организации Андерсоном Силвой, который выиграл 16 боев подряд в период с 2006 по 2012 год.

